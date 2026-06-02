18-летний минчанин помог пенсионерке с переводом по ЕРИП и стал невольным курьером мошенников

18-летний юноша из Минска проявил внимание и помог незнакомой бабушке сделать перевод через ЕРИП. Знала бы пенсионерка, что ее деньги утекут мошенникам, вряд ли бы она согласилась на такую услугу.

Аферисты использовали парня в качестве курьера, хотя он и сам попался на уловку. Для обмана применили многоступенчатый сценарий, как сейчас часто делают киберпреступники, чтобы напугать и запутать свои жертвы.