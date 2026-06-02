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18-летний минчанин помог пенсионерке с переводом по ЕРИП и стал невольным курьером мошенников
Автор:Редакция news.by
18-летний юноша из Минска проявил внимание и помог незнакомой бабушке сделать перевод через ЕРИП. Знала бы пенсионерка, что ее деньги утекут мошенникам, вряд ли бы она согласилась на такую услугу.
Аферисты использовали парня в качестве курьера, хотя он и сам попался на уловку. Для обмана применили многоступенчатый сценарий, как сейчас часто делают киберпреступники, чтобы напугать и запутать свои жертвы.
Лжепредставитель Нацбанка позвонил с сообщением о том, что от лица молодого человека якобы производятся незаконные операции. Юноша испугался и согласился выполнять все указания мошенников, чтобы избежать уголовной ответственности.