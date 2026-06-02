Госреестр репетиторов планируют создать в Беларуси

Дополнительные занятия с педагогом сегодня не роскошь, а необходимость для качественной и индивидуальной подготовки к экзаменам и поступлению. Однако до сих пор родители, выбирая репетитора для ребенка, по сути действуют на свой страх и риск.

Объявления в интернете и сарафанное радио не дают гарантий ни профессионализма, ни безопасности, потому в Беларуси планируют упорядочить эту сферу. Чтобы начать частную педагогическую практику, физическому лицу потребуется уведомить о включении в специальный реестр.

Рынок частного образования в Беларуси выводят из тени. Департамент образования планирует создать государственный реестр частных педагогов, и одного лишь знания предмета для работы будет недостаточно.

Введение реестра решает две ключевые задачи. Первая - обеспечить родителям объективное представление о специалисте: они смогут убедиться, что у него нет законодательного запрета на работу с несовершеннолетними. Вторая - свести к минимуму случаи, когда услуги учителя-дефектолога, логопеда или сурдопедагога оказывают люди без профильной квалификации.

Ольга Рыбаключева, директор департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aa9177a-c247-4011-9318-5c7e31ca20e5/conversions/328fc9a9-015e-46a7-a411-c570c32cc144-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aa9177a-c247-4011-9318-5c7e31ca20e5/conversions/328fc9a9-015e-46a7-a411-c570c32cc144-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aa9177a-c247-4011-9318-5c7e31ca20e5/conversions/328fc9a9-015e-46a7-a411-c570c32cc144-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2aa9177a-c247-4011-9318-5c7e31ca20e5/conversions/328fc9a9-015e-46a7-a411-c570c32cc144-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Рыбаключева, директор департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси:

"Для того чтобы обеспечить полную и объективную информацию для родителей несовершеннолетних детей о том, что лица, которые являются самозанятыми, не имеют ограничений на работу с детьми, Министерство образования вышло с инициативой о разработке и создании такого реестра для лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Они, конечно же, в стране учтены, они подают соответствующие уведомления в налоговые органы. Но общей объективной информации для родителей о том, что эти люди не имеют ограничения на работу с детьми, на сегодняшний день нет".

Введение реестра налаживает рынок индивидуального образования: на смену хаосу, при котором клиент рисковал в одиночку, приходит прозрачная модель. Государство принимает на себя функцию гаранта, обеспечивая безопасность и качество услуг. Реестр будет содержать ФИО специалиста, его место жительства, конкретный профиль деятельности и сведения о полученном образовании.

Главный принцип педагога английского Марии Бричкалевич - учить так, чтобы урок приносил радость. Начав путь в языковой школе три года назад, она вскоре ушла в частную практику. Сегодня Мария Андреевна учит как трехлетних малышей, так и старшеклассников, и для нее создание реестра - шаг к здоровой конкуренции.

Мария Бричкалевич, репетитор по английскому языку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5487d32f-fb8f-4dfa-859f-b39f45930ab4/conversions/c94dec88-452d-4964-9aaa-a2b3889b5456-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5487d32f-fb8f-4dfa-859f-b39f45930ab4/conversions/c94dec88-452d-4964-9aaa-a2b3889b5456-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5487d32f-fb8f-4dfa-859f-b39f45930ab4/conversions/c94dec88-452d-4964-9aaa-a2b3889b5456-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5487d32f-fb8f-4dfa-859f-b39f45930ab4/conversions/c94dec88-452d-4964-9aaa-a2b3889b5456-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Бричкалевич, репетитор по английскому языку:

"Класс мы делали с самого нуля для того, чтобы родители приводили своих детей в комфорт, потому что в первую очередь для родителей важно, чтобы у детей было все самое лучшее. И я стараюсь это самое лучшее сделать и дать им. В первую очередь репетитор - это человек, который индивидуально занимается с ребенком и дает ему знания, помогает ему и закрывает все пробелы конкретного ребенка. И мой подход сочетает в себе как какие-то аутентичные материалы, которые были созданы опытными педагогами и методистами, так и мои разработки, которые я создаю, вдохновляясь детьми. Реестр позволит обеспечить доступность информации о лицах, которые предоставляют образовательные услуги. Ну и, конечно, в первую очередь это безопасность родителей".

Татьяна Оверчук - мама девятиклассника, который нацелен на поступление в Белорусскую академию авиации. Впереди два года интенсивной подготовки как в школе, так и индивидуальные занятия у частных педагогов. Для Татьяны очень важно, чтобы репетитор давал не только прочную базу знаний, но и умел найти подход к сыну. Главный запрос - чтобы ребенок шел на занятия с желанием, а педагог сумел привить ему интерес к своему предмету.

Татьяна Оверчук, жительница Минска:

"Я самостоятельно смогу выбрать репетитора своему ребенку, независимо от сарафанного радио. Я буду видеть, какой у него диплом, какой опыт работы, в какую сферу он подготавливает. Естественно, как мама я для себя выбрала три важных критерия при выборе репетитора. Первое: нам нужен не универсальный учитель, нам нужен специалист с опытом подготовки именно в Академию авиации. Второе: обязательный тест-урок. Я должна видеть не как мой ребенок отвечает репетитору, а понимает ли его репетитор. И третье, конечно же, с первого дня нам он должен указать на наши пробелы в знаниях".