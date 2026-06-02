В Совете Республики обсудили цифровизацию переписи населения и корректировку закона о военной службе

Ставка на цифровизацию и ликвидацию пробелов в законодательстве. В Совете Республики прошло заседание экспертного совета. В повестке корректировка двух законов, которые регулируют прохождение военной службы, организацию и проведение переписи населения. Законопроектом предусматривается возможность проведения переписи с учетом стремительной цифровизации общества. При его разработке учитывались передовой опыт национальных статистических служб других государств и международные стандарты.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В нем предусматривается ряд новелл, определенных новаций, которые отличаются от предыдущего закона, который регулировал это событие. Во-первых, снижается возраст респондентов. Теперь с 15 лет можно уже принимать участие и давать ответы на вопросы. Расширяется возможность использования информационных источников. Теперь будет возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно, более надежно и меньше отвлекать друг друга от нашей повседневной жизни".

"Рядом экспертов были высказаны предложения о том, чтобы сделать процесс более справедливым, чтобы все участники процесса несли одинаковую ответственность, не только респонденты, не только люди, которые будут принимать участие непосредственно в самой процедуре и вопросе. Будет определено, что на уровне правительства будет определяться тот перечень лиц, которым будет доверено проводить эту широкую кампанию", - отметил депутат.