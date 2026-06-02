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Киселев: Украинцы готовы к тому, чтобы воссоздать Четвертый рейх
Исторические события порой выглядят очень пророчески и символично. Киев продолжает возводить пантеон нацистов. 25 мая в Киеве отдали последние почести пособнику Гитлера, соучредителю Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии, противника Польши. Кроме того, одному из подразделений Сил специальных операций Украины Зеленский в конце мая присвоил название "имени героев УПА". Это, кстати, серьезно озаботило Польшу, так как именно Украинская повстанческая армия участвовала в Волынской резне.
Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в составе народной милиции ЛНР (2014-2015 гг.):
"Идет глубинная работа по возрождению нацизма и его культивированию в Украине при помощи западных спецслужб, западных руководителей, аналитиков. Они уже давно просчитали, что украинцы готовы к тому, чтобы воссоздать Четвертый рейх и служить верой и правдой. Если бы все было так плохо, Зеленского давно уже поменяли бы, убрали бы, да все что угодно с ним могло бы произойти".
Это другое | Почему Зеленский чествует нацистов? Перезахоронение Мельника и скандал с УПА
Киев продолжает строить свой пантеон нацистов 25 мая в столице Украины с почестями перезахоронили Андрея Мельника - пособника Гитлера и одного из основателей ОУН-УПА. А в конце мая Зеленский присвоил подразделению Сил специальных операций ВСУ имя "Героев УПА". Польша в ярости. Ведь именно Украинская повстанческая армия ответственна за Волынскую резню, в которой погибли десятки тысяч поляков. История повторяется. И символизм этих событий очень красноречив. Об этом и многом другом - в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое"
Об этом и не только смотрите 2 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".