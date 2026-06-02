Исторические события порой выглядят очень пророчески и символично. Киев продолжает возводить пантеон нацистов. 25 мая в Киеве отдали последние почести пособнику Гитлера, соучредителю Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии, противника Польши. Кроме того, одному из подразделений Сил специальных операций Украины Зеленский в конце мая присвоил название "имени героев УПА". Это, кстати, серьезно озаботило Польшу, так как именно Украинская повстанческая армия участвовала в Волынской резне.

"Идет глубинная работа по возрождению нацизма и его культивированию в Украине при помощи западных спецслужб, западных руководителей, аналитиков. Они уже давно просчитали, что украинцы готовы к тому, чтобы воссоздать Четвертый рейх и служить верой и правдой. Если бы все было так плохо, Зеленского давно уже поменяли бы, убрали бы, да все что угодно с ним могло бы произойти".