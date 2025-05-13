Коротаев: Кино во многом продлевает жизнь литературе

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне было снято множество проектов и фильмов. Для чего их снимают, рассказал режиссер военной драмы "В списках не значился" Сергей Коротаев в "Актуальном интервью".

Это память, это живая визуализированная память. Сергей Коротаев

Он отметил, что такие фильмы важны для того, чтобы зрители вспомнили, чьими потомками являются. "Эти люди же сформировали нас, мы наследуем от них характер, волю, умение любить. Это мы наследуем от великих людей, которые защитили нас тогда, защитили своих потомков", - отметил режиссер.

"Нужно снимать фильмы. Кино во многом продлевает жизнь литературе. Потому что люди посмотрят фильм - прочитают повесть, или вообще ознакомятся с тем, что такое лейтенантская проза, например, какие были авторы, какие еще сняты фильмы на основе повестей этих авторов, - выразил мнение он. - Мне кажется, это важно. Это часть нашего культурного кода. Это часть того, что течет в наших жилах".

Сергей Коротаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e95cb7-83e0-405c-92d0-f65905ee112b/conversions/16cefa35-d485-45c0-a0c7-3819d5cd87c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e95cb7-83e0-405c-92d0-f65905ee112b/conversions/16cefa35-d485-45c0-a0c7-3819d5cd87c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e95cb7-83e0-405c-92d0-f65905ee112b/conversions/16cefa35-d485-45c0-a0c7-3819d5cd87c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93e95cb7-83e0-405c-92d0-f65905ee112b/conversions/16cefa35-d485-45c0-a0c7-3819d5cd87c1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также рассказал о задаче, которая стояла перед съемочной командой драмы "В списках не значился": "Наш фильм с огромным уважением относится к тексту автора. Мы постарались максимально погрузиться в прозу Бориса Васильева, донести те мысли и обратиться к чувствам, которые там заложены, не навязывая свои. Но все это рассказывая современным языком".