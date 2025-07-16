Лазарев: Белорусы - очень добрые и отзывчивые люди

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Российского певца и телеведущего Сергея Лазарева были рады видеть на белорусской земле, куда он приехал на XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Недавно песне Сергея Лазарева "Я не могу молчать" исполнилось пять лет. Удается или нет телеведущему молчать о любви к Беларуси, он рассказал в "Актуальном интервью".

"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Беларусь. Мне очень приятно, что каждый мой гастрольный тур или новое шоу начинается именно с этой страны, с премьеры в Минске. Так было с моими предыдущими двумя программами, так будет и в 2025 году", - сказал певец.

Сергей Лазарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379b0b68-4178-4073-9521-b566bc0a5679/conversions/c6900835-061c-4168-a6f3-a6f8d4fe54eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379b0b68-4178-4073-9521-b566bc0a5679/conversions/c6900835-061c-4168-a6f3-a6f8d4fe54eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379b0b68-4178-4073-9521-b566bc0a5679/conversions/c6900835-061c-4168-a6f3-a6f8d4fe54eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/379b0b68-4178-4073-9521-b566bc0a5679/conversions/c6900835-061c-4168-a6f3-a6f8d4fe54eb-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Лазарев

Он приоткрыл завесу тайны и сообщил, что ведет подготовку к новому шоу и концертной программе, с которой стартует с большим гастрольным туром в октябре. "Не могу рассказать все секреты и объявить дату, но идут переговоры, чтобы первый концерт вновь состоялся в Минске, а только потом я хочу вернуться в Россию и выступить во всех городах и весях", - признался артист.

Еще телеведущий добавил, что половина его команды родом из Беларуси.

Сергей Лазарев:

"Это очень добрые, отзывчивые люди, с которыми приходится много гастролировать, все время переезжать. В общем, наша большая и дружная семья наполовину состоит из белорусов, поэтому я с большим удовольствием возвращаюсь в том числе и на "Славянский базар", в котором участвую уже не первый раз".