3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Лазарев: Белорусы - очень добрые и отзывчивые люди
Российского певца и телеведущего Сергея Лазарева были рады видеть на белорусской земле, куда он приехал на XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
Недавно песне Сергея Лазарева "Я не могу молчать" исполнилось пять лет. Удается или нет телеведущему молчать о любви к Беларуси, он рассказал в "Актуальном интервью".
"Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Беларусь. Мне очень приятно, что каждый мой гастрольный тур или новое шоу начинается именно с этой страны, с премьеры в Минске. Так было с моими предыдущими двумя программами, так будет и в 2025 году", - сказал певец.
Он приоткрыл завесу тайны и сообщил, что ведет подготовку к новому шоу и концертной программе, с которой стартует с большим гастрольным туром в октябре. "Не могу рассказать все секреты и объявить дату, но идут переговоры, чтобы первый концерт вновь состоялся в Минске, а только потом я хочу вернуться в Россию и выступить во всех городах и весях", - признался артист.
Еще телеведущий добавил, что половина его команды родом из Беларуси.
Сергей Лазарев:
"Это очень добрые, отзывчивые люди, с которыми приходится много гастролировать, все время переезжать. В общем, наша большая и дружная семья наполовину состоит из белорусов, поэтому я с большим удовольствием возвращаюсь в том числе и на "Славянский базар", в котором участвую уже не первый раз".
По словам исполнителя, впервые он приехал на "Славянский базар" приблизительно 27 лет назад.