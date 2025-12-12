3.72 BYN
Максимально ярко и эмоционально - суперхиты на шоу "Фактор.by"
Автор:Редакция news.by
Лидер пятничного прайм-тайма - шоу "Фактор.by" - готовится ко второму прямому эфиру. Остались считанные минуты до начала. Десятка финалистов сегодня споет суперхиты, которые знают все. Над каждым номером работает большая команда профессионалов.
Судьбу финалистов, как всегда, решают телезрители. Так что обязательно голосуйте за своих фаворитов. Стоимость - всего 50 копеек.
Звоните по телефону или отправляйте СМС за своего любимого артиста.
Очень важно! В СМС нужно указать только порядковый номер финалиста из двух цифр. Именно эти цифры нужно набрать, позвонив по телефону. О старте голосования во время прямого эфира объявят ведущие после выступления всех артистов. С одного номера можно отправить не больше 5 СМС и сделать не более 5 звонков.