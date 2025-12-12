Максимально ярко и эмоционально - суперхиты на шоу "Фактор.by"

Судьбу финалистов, как всегда, решают телезрители. Так что обязательно голосуйте за своих фаворитов. Стоимость - всего 50 копеек.

Очень важно! В СМС нужно указать только порядковый номер финалиста из двух цифр. Именно эти цифры нужно набрать, позвонив по телефону. О старте голосования во время прямого эфира объявят ведущие после выступления всех артистов. С одного номера можно отправить не больше 5 СМС и сделать не более 5 звонков.