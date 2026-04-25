Кадры, медпомощь, важные соцобъекты - большая командировка Лукашенко в Петриковский район

Продолжается работа Президента на юге страны. 25 апреля Александр Лукашенко ознакомился с развитием инфраструктуры Петриковского района на Полесье.

Импульс для развития регион получил благодаря новому современному калийному комбинату. Не раз звучало: экономика прежде всего.

Развитие производств - хороший стимул для социальной сферы, а значит, для комфорта жизни полешуков. Президент неизменно ориентирует на равномерное развитие регионов: кадры, медпомощь в глубинке, важные социальные объекты.

Большая работа на юге страны

Город в самом сердце белорусского Полесья со своей давней историей. Петриков раскинулся на живописном берегу Припяти. По-настоящему историческим днем для него стало открытие калийного производства 5 лет назад. Мигом из провинциального местечка Петриков превратился в серьезный производственный центр.

Запасов калийной руды в недрах Петриковского месторождения хватит лет на 100 работы, не меньше. Для района это было сразу плюс полторы тысячи рабочих мест. Новое производство закономерно подстегивает социалку. В регион едут специалисты, а значит, нужны условия. Чтобы здесь все получалось и строилось - интерес Президента.

Поручение Президента - сделать медпомощь в регионах оптимальной для людей

На площадке центрального медучреждения сразу о медицине района. Здесь действует 2 участковые больницы, 7 амбулаторий, больше 2 десятков ФАПов. Принципиально для главы государства, чтобы доступность врачебной помощи не была какой-то проблемой на селе. Поручение - сделать все оптимально для людей.

Глава государства в первую очередь спросил про структуру больницы и в целом учреждений здравоохранения района. Ему доложили, что сюда входят в том числе 2 участковые больницы, 22 ФАПа, 7 амбулаторий врача общей практики. Речь зашла о том, насколько оптимальна и оправдана такая структура.

"Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо".

"Я для себя делаю вывод. Надо поручить министру здравоохранения, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо, - сказал Президент. - Вместе надо посмотреть. Может, где-то добавить надо ФАПы и так далее".

Лукашенко: Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск

Возрождать и обустраивать юг страны было давним замыслом Александра Лукашенко. И на открытии калийного комбината Президент сказал, пожалуй, ключевые слова: Полесье - соль белорусской нации. И люди должны здесь жить лучше.

"Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики - Петриков, - заявил Александр Лукашенко. - Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск".

В этой связи Президент поинтересовался, какие отношения складываются между местными органами власти и руководством белорусского промышленного гиганта. Как рассказали главе государства, ежегодно председатель райисполкома и руководитель Беларуськалия совместно утверждают программу социальных и хозяйственных целей, которая в последующем выносится на рассмотрение облисполкома.

"Т. е. вы планируете каждый год мероприятия?" - уточнил Президент у председателя райисполкома Александра Веремеева.

"Да, мы определяем мероприятия, финансовую поддержку на закупку оборудования. В 2025 году мы укомплектовали Петриковскую ЦРБ с учетом помощи Беларуськалия", - пояснил глава Петриковского района.

Важнейший вопрос для местных органов власти

С такими шефами, как Беларуськалий району и городу, который так и называют "второй Солигорск", конечно, повезло. Развивать и подтягивать с их помощью можно и социальные объекты, и село, откуда промышленные гиганты традиционно "вытягивают" кадры. И на эту тему разговор зашел с председателем райисполкома.

"Пускай вкладывается (Беларуськалий - прим. ред.), но технологии, кадры - это твоя зона ответственности. Пускай предлагает кадры, но ты должен это контролировать, - сказал Александр Лукашенко главе Петриковского района. - У нас жесткая вертикаль: Президент - председатели облисполкомов - председатели райисполкомов. Принимать решения ты должен, особенно кадровые. Это наиважнейший вопрос, не мне тебе напоминать, что такое кадры".

Развитие социальной инфраструктуры в Петрикове

В Петрикове идет бурное строительство, помимо нескольких микрорайонов в планах еще ФОК. Укрепили медицинскую базу, помимо терапевтической помощи окажут хирургическую, в том числе и экстренно. В больнице несколько лет назад обновили и переоснастили акушерско-гинекологический корпус.

Гинекологическим отделением больницы уже 11 лет заведует Бахлаван Мухамад Фади. Мужчина получил гражданство Беларуси и растит вместе с женой троих детей. "Ни в коем случае в Сирию не отпускать. Понимаем, что им там помощь нужна, и мы готовы. Но туда мы тебя уже не отпустим", - сказал Александр Лукашенко.

Небольшая экскурсия, чтобы показать операционный блок, условия женщин и для новорожденных (есть возможности, чтобы опекать сложных малышей).

Бахлаван Мухамад Фади, заведующий акушерско-гинекологическим отделением Петриковской ЦРБ:

"Я и в Гомеле работал, и в Светлогорске, и тут, в Петрикове. Мне больше нравится уют тут, природа красивая. Мне очень понравились тут условия, все нормально".

Задействуют возможности телемедицины. Если тяжелые случаи, отправят в областной центр. Пока сами принимают рожениц из Мозыря (там роддом закрылся на ремонт). Сейчас в отделении 5 будущих мам под наблюдением.

Президент тепло пообщался с пациентками, которые в самое ближайшее время ожидают рождения малышей. "Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать?" - входя в одну из палат, с улыбкой поинтересовался Александр Лукашенко у пациенток. Женщины ответили, что настроены позитивно и пребывают в отличном настроении.

Кстати, почти параллельно с открытием горно-обогатительного комбината в Петрикове открылся и новый детский сад. Не простецкий, и тут свою руку приложили калийные шефы. Настоящий образовательный центр для детей. 4 корпуса - музыкальный и спортивный залы, есть LEGO-комната и бассейн. Как раз шли занятия у малышей. Все рекорды у них впереди.