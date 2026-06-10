"Маладзечна-2026": какие мероприятия состоятся на фестивале белорусской песни и поэзии

В Молодечно стартовал XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. В его рамках традиционно пройдет Республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни, по итогам которого будет определен обладатель Гран-при. За звание лучшего вокалиста будут бороться 17 участников в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Череповца. Лейтмотив фестиваля в 2026 году - "Культурный код нации".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/210e7942-9699-4c8a-95cf-095236c6f77b/conversions/e8914ec0-2a90-4d0e-babb-d0ab2af70aa3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/210e7942-9699-4c8a-95cf-095236c6f77b/conversions/e8914ec0-2a90-4d0e-babb-d0ab2af70aa3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/210e7942-9699-4c8a-95cf-095236c6f77b/conversions/e8914ec0-2a90-4d0e-babb-d0ab2af70aa3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/210e7942-9699-4c8a-95cf-095236c6f77b/conversions/e8914ec0-2a90-4d0e-babb-d0ab2af70aa3-xl-___webp_1920.webp 1920w

10 июня начнет работу поэтический мост "Беларусь - Мир", где соберутся литераторы и просто любители поэзии. А днем в залах музыкального колледжа имени Огинского эстеты услышат классическую музыку и поэтические зарисовки.

Также жители и гости города смогут прочувствовать фестивальную волну на концерте "Город моих песен", который будет посвящен творческому наследию Молодечненского края. Финальным аккордом дня станет "Майский вальс". На центральной площади прозвучит фестиваль духовой музыки.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14b6d9b6-a156-476e-aae6-1c571c9b571f/conversions/00c4fee5-abb9-487b-87e6-68ebd1c7dbd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14b6d9b6-a156-476e-aae6-1c571c9b571f/conversions/00c4fee5-abb9-487b-87e6-68ebd1c7dbd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14b6d9b6-a156-476e-aae6-1c571c9b571f/conversions/00c4fee5-abb9-487b-87e6-68ebd1c7dbd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14b6d9b6-a156-476e-aae6-1c571c9b571f/conversions/00c4fee5-abb9-487b-87e6-68ebd1c7dbd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Четверг, 11 июня, будет посвящен выдающимся личностям, создавшим культурный код Беларуси. Днем состоится презентация поэтического сборника "Сінякрылы матылёк" к 135-летию Максима Богдановича. На сцене Дворца культуры пройдет финал конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2026". В вечерней программе - симфонический концерт, посвященный 260-летию Михаила Огинского.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047f5919-c28e-495c-8373-df3d21530e7d/conversions/8ec10d72-4967-4e9e-8fe5-a396b18dd6b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047f5919-c28e-495c-8373-df3d21530e7d/conversions/8ec10d72-4967-4e9e-8fe5-a396b18dd6b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047f5919-c28e-495c-8373-df3d21530e7d/conversions/8ec10d72-4967-4e9e-8fe5-a396b18dd6b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/047f5919-c28e-495c-8373-df3d21530e7d/conversions/8ec10d72-4967-4e9e-8fe5-a396b18dd6b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кульминацией фестивального движения станут пятница, 12 июня, и суббота, 13 июня. В эти дни состоятся торжественное открытие музыкально-поэтического форума, будут подведены итоги Республиканского этапа конкурса молодых исполнителей "Радком вярнуся па вясне".

На улицах города развернется интерактивная площадка "Женщина - как основа культурного кода", публику ждет и эксклюзивный проект с участием легендарного ансамбля "Песняры".

Также на центральной площади пройдет концерт творческих коллективов Беларуси и России, а в гордском парке культуры и отдыха расположится "Беларускі АРТ-куток".

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии - это уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием Беларуси.