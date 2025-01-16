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Музею Белорусского народного искусства исполнилось 45 лет

Музею Белорусского народного искусства - 45.

Филиал Национального художественного музея в Раубичах - это широкая коллекция предметов народного творчества разных времен и жанров - более 500 экспонатов. В целом же национальные фонды представляют почти 3 тыс. предметов. Здесь предложат и занятия для души, для эстетического вкуса, для духовного просвещения и воспитания патриотизма.

Наталья Бордиловская подготовила к юбилею музея репортаж (см. в видео).

Музей Белорусского народного искусства