Музыка великих композиторов прозвучала в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

На дирижерском подиуме Вячеслав Бортновский. Прозвучала Сюита из балета Шостаковича "Болт". Особым подарком стал 3-й скрипичный концерт Камиля Сен-Санса вместе с французской солисткой Страсбургской филармонии Шарлот Жюйар. В программе приняла участие Государственная академическая хоровая капелла Беларуси имени Ширмы.

"Для нас это новый материал. Мы очарованы этим произведением и музыкой потрясающего французского композитора. Этот реквием необычен тем, что он необыкновенно лирический, необыкновенно возвышенный, в нем нет трагических нот".