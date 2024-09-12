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Музыка великих композиторов прозвучала в исполнении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

Музыка великих композиторов на большой сцене. В Белгосфилармонии состоялся концерт симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

На дирижерском подиуме Вячеслав Бортновский. Прозвучала Сюита из балета Шостаковича "Болт". Особым подарком стал 3-й скрипичный концерт Камиля Сен-Санса вместе с французской солисткой Страсбургской филармонии Шарлот Жюйар. В программе приняла участие Государственная академическая хоровая капелла Беларуси имени Ширмы.

Ольга Янум, главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы:

"Для нас это новый материал. Мы очарованы этим произведением и музыкой потрясающего французского композитора. Этот реквием необычен тем, что он необыкновенно лирический, необыкновенно возвышенный, в нем нет трагических нот".

Концерт с двумя отделениями состоялся под эгидой Международного фестиваля "В Шеметово у Шостаковичей".

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