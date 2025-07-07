Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

На 81-м году жизни не стало директора театра имени Горького Эдуарда Герасимовича

Изображение
Фото: Национальный академический драматический театр имени М. Горького

Директор Национального академического драматического театра имени М. Горького Эдуард Герасимович скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство культуры Беларуси.

"Коллектив Министерства культуры Беларуси глубоко скорбит в связи с уходом из жизни директора Национального академического драматического театра имени М.Горького, заслуженного работника культуры Республики Беларусь Эдуарда Ивановича Герасимовича и выражает искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнули в министерстве.

Эдуард Герасимович родился 22 июня 1945 года в Октябрьске (Куйбышевская область, Россия). Театральное режиссерское образование он получил в Беларуси, окончив в 1974 году Белорусский государственный театрально-художественный институт. В Русский драматический театр имени Горького на должность заместителя директора он пришел в 1975 году, а в 1983 году стал директором.

В театре отметили, что это большая утрата для театрального сообщества и выразили соболезнования родным и близким режиссера.

театр