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На 81-м году жизни не стало директора театра имени Горького Эдуарда Герасимовича
Директор Национального академического драматического театра имени М. Горького Эдуард Герасимович скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство культуры Беларуси.
"Коллектив Министерства культуры Беларуси глубоко скорбит в связи с уходом из жизни директора Национального академического драматического театра имени М.Горького, заслуженного работника культуры Республики Беларусь Эдуарда Ивановича Герасимовича и выражает искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнули в министерстве.
Эдуард Герасимович родился 22 июня 1945 года в Октябрьске (Куйбышевская область, Россия). Театральное режиссерское образование он получил в Беларуси, окончив в 1974 году Белорусский государственный театрально-художественный институт. В Русский драматический театр имени Горького на должность заместителя директора он пришел в 1975 году, а в 1983 году стал директором.
В театре отметили, что это большая утрата для театрального сообщества и выразили соболезнования родным и близким режиссера.