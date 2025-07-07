На 81-м году жизни не стало директора театра имени Горького Эдуарда Герасимовича

Фото: Национальный академический драматический театр имени М. Горького news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38f4fe32-be58-4f9b-b7a7-42c345545d95/conversions/a810220f-d0a9-44d6-8626-feede5b7c1f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38f4fe32-be58-4f9b-b7a7-42c345545d95/conversions/a810220f-d0a9-44d6-8626-feede5b7c1f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38f4fe32-be58-4f9b-b7a7-42c345545d95/conversions/a810220f-d0a9-44d6-8626-feede5b7c1f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38f4fe32-be58-4f9b-b7a7-42c345545d95/conversions/a810220f-d0a9-44d6-8626-feede5b7c1f5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Национальный академический драматический театр имени М. Горького

Директор Национального академического драматического театра имени М. Горького Эдуард Герасимович скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Министерство культуры Беларуси.

"Коллектив Министерства культуры Беларуси глубоко скорбит в связи с уходом из жизни директора Национального академического драматического театра имени М.Горького, заслуженного работника культуры Республики Беларусь Эдуарда Ивановича Герасимовича и выражает искренние соболезнования родным и близким", - подчеркнули в министерстве.

Эдуард Герасимович родился 22 июня 1945 года в Октябрьске (Куйбышевская область, Россия). Театральное режиссерское образование он получил в Беларуси, окончив в 1974 году Белорусский государственный театрально-художественный институт. В Русский драматический театр имени Горького на должность заместителя директора он пришел в 1975 году, а в 1983 году стал директором.