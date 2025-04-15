Народный артист Беларуси Эдуард Ханок отмечает юбилей

Это он рассказал всему Советскому Союзу, как звучит "Малиновка", что значит белорусская "Завіруха", что же там, "У леса на опушке".

Поистине союзному автору Эдуарду Ханку сегодня 85. С юбилеем народного артиста Беларуси поздравил Президент. Для большинства Ханок - композитор-песенник, хотя с 90-х позиционирует себя, как создатель "теории творческих волн". Но в Академии ли наук собирает бенефисы?

Его карьере никогда не наступит конец. Тут наоборот эпоха возрождения. Покорил "Минск-Арену" и саму "Царицу" - Анну Асти.

"Поплыли и попали" все пользователи TikTok и школьники. Ханок дает по три бенефиса в день, гастролируя по гимназиям и детским лагерям.

Его личный научный эксперимент. Пропасти нет между 14-летними и 85-летними. Для Эдуарда Семеновича такие выступления - инъекции молодости. А сами зумеры вдохновляются так, что подставляют руки для автографов.

Народный оправдывает свое звание. Ловко серфит по своим же сформулированным "творческим волнам". Каждое утро, кстати, обдаваясь исключительно холодным душем.

В нулевых переехал в Москву. Правда, Минск ближе и спокойнее. Похорошел. В Златоглавую только если по работе. Главным достижением считает звучание своей песни на Красной площади. Спецзаказ.

Его же вклад в память о Великой Отечественной спет "Сябрами".

Скандальный разоблачитель эпохи Пугачевщины и борец за авторское право сегодня ни к кому претензий не имеет. И даже поддерживает молодых, когда те делают каверы на его суперхиты.

Уроженец Казахстана мог и не стать знаменитым. Просто однажды к месту для "Голубого огонька" пришлась его "Зима".

А после Ханок всему Союзу рассказал, как звучит "Малиновка". И отстоял права детей, с которыми "хлопот невпроворот".

И это не единственный монолог, что воспел проблемы социума. 33 года назад со сцены Летнего амфитеатра рокер Саша Солодуха сказал "здравствуй" еще чужой белорусской сцене. Теперь же "милая" публика с музыкой Ханка ассоциирует народного певца.