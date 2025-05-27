Нарушая тишину: 3 тыс. жителей и гостей страны посетили выставочный проект при поддержке МТС

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В Минске завершается выставка "Нарушая тишину", которую уже посетили около 3 тыс. человек. Проект получил позитивные отклики публики и сотни отметок в соцсетях. Уникальную экспозицию, исследующую природу общения и взаимодействия между людьми, создали Национальный центр современных искусств, компания МТС и культурный проект "Арт-повод". Увидеть работы художников можно до воскресенья, 1 июня.

Экспозиция объединяет современное искусство, технологии и философию общения, исследуя процесс передачи мыслей, эмоций и смыслов. Взаимодействие между людьми, диалог и молчание - в центре внимания произведений современных белорусских художников.

Гости выставки могут увидеть инсталляции, видео-арт, мультимедийные проекты, а также традиционные техники и форматы, раскрывающие самые разные формы коммуникации между людьми.

Проект призван раскрыть, каким образом окружающая среда формирует наше восприятие времени, предметов и границ. Организаторы предлагают задуматься о том, как современные технологии переплетаются с человеческими чувствами, создавая новые способы взаимодействия и осмысления связей между людьми.