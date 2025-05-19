Нарушая тишину: МТС приглашает бесплатно посетить выставку о коммуникации между людьми

Выставка объединяет искусство и технологии, позволяя зрителям увидеть, услышать и ощутить процесс диалога, его силу и влияние на человеческие отношения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05a037a-58b6-414c-8a25-4e4606930063/conversions/ed8c03bd-2659-433c-903d-9cbbed4998ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05a037a-58b6-414c-8a25-4e4606930063/conversions/ed8c03bd-2659-433c-903d-9cbbed4998ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05a037a-58b6-414c-8a25-4e4606930063/conversions/ed8c03bd-2659-433c-903d-9cbbed4998ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05a037a-58b6-414c-8a25-4e4606930063/conversions/ed8c03bd-2659-433c-903d-9cbbed4998ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Компания МТС, Национальный центр современных искусств и культурный проект "Арт-повод" приглашают минчан и гостей столицы на уникальную выставку "Нарушая тишину", посвященную коммуникации между людьми. 23 и 24 мая с 12:00 до 20:00 все желающие смогут посетить экспозицию абсолютно бесплатно.

Проект "Нарушая тишину" - это глубокое исследование коммуникации, ее развития и трансформации в современном мире, пространство для размышлений о том, как слово может становиться мощным инструментом, а молчание - способом передачи эмоций.

Выставка объединяет искусство и технологии, позволяя зрителям увидеть, услышать и ощутить процесс диалога, его силу и влияние на человеческие отношения. В экспозиции представлено более 50 произведений современных белорусских художников в различных медиа, включая видео-арт, инсталляции, мультимедийные проекты.

"Слова, произнесенные вслух, письма, бережно оформленные строками, эмоции, заключенные в стикеры и эмодзи, привычный телефонный разговор - все это нарушает молчание, пробуждает чувства, заставляет нас задуматься, пережить и осознать. О дружбе и любви, о разлуке и терпении, о тишине и иллюзиях, о вере и мечтах. Мысли художников о природе коммуникации легли в основу выставочного проекта, где человек становится центром переосмысления связей между людьми. В ближайшую пятницу и субботу каждый может бесплатно прикоснуться к современному искусству, увидеть, как оно отражает наше стремление быть услышанными, открыть для себя собственные смыслы, нарушающие тишину", - прокомментировала выставочный проект Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС.

"Я бы хотела сказать о еще одной важной коммуникации, которая возникает внутри нашего проекта. Это разговор между художниками и зрителями. Современное искусство - это всегда пространство для диалога, в котором нет субординации, а есть приглашение зрителя стать полноценным участником процесса. Наша выставка - тот случай, когда художники максимально сокращают дистанцию меду собой, своим произведением и зрителем. Только внутри этого взаимодействия высказывание художника становится максимально завершенным", - рассказала куратор выставочного проекта, ведущий научный сотрудник НЦСИ Дина Данилович.

"Чаще всего для нас, зрителей, имеет отклик то искусство, которое так или иначе связано с личными переживаниями. Именно тогда, помимо эстетического любования, оно дает тот самый терапевтический эффект, в буквальном смысле лечит. Наш проект получился таким", - сказала автор и руководитель культурного проекта "Арт-повод" Елена Бубенчикова.