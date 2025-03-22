Новинки от "Славянского базара" - чем будут удивлять гостей фестиваля в 2025 году

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb15702-246a-4f2c-9f5d-e66830aedce9/conversions/5aaa397a-ca8f-4361-83d7-7338913235cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb15702-246a-4f2c-9f5d-e66830aedce9/conversions/5aaa397a-ca8f-4361-83d7-7338913235cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb15702-246a-4f2c-9f5d-e66830aedce9/conversions/5aaa397a-ca8f-4361-83d7-7338913235cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdb15702-246a-4f2c-9f5d-e66830aedce9/conversions/5aaa397a-ca8f-4361-83d7-7338913235cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Подготовка к "Славянскому базару" начинается сразу после церемонии закрытия. Какие новые идеи появились за прошедшие 8 месяцев и чем будут удивлять гостей фестиваля в этом году, рассказал директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий в проекте "Актуальное интервью".

По словам директора фестиваля, новая площадка приятно дополнит Летний амфитеатр: "Славянский базар" - это тот проект, который ежегодно привлекает огромное количество людей. Мы пришли в эту концепцию, мы не раздвигаем его рамки, его сроки, но видим, что востребованность есть, значит, надо людям предоставлять еще какие-то площадки, возможности".

Глеб Лапицкий отметил, что в этом году на одной из площадок Витебска будет запущен новый проект "Фестивальный СтАРТ", куда будут приглашены молодые ребята из Белорусского государственного университета культуры и искусств, Академии искусств, Академии музыки, чтобы они смогли презентовать свое искусство местами альтернативное, нестандартное, неформатное на фестивальной площадке.