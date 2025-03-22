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Новинки от "Славянского базара" - чем будут удивлять гостей фестиваля в 2025 году
Подготовка к "Славянскому базару" начинается сразу после церемонии закрытия. Какие новые идеи появились за прошедшие 8 месяцев и чем будут удивлять гостей фестиваля в этом году, рассказал директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий в проекте "Актуальное интервью".
По словам директора фестиваля, новая площадка приятно дополнит Летний амфитеатр: "Славянский базар" - это тот проект, который ежегодно привлекает огромное количество людей. Мы пришли в эту концепцию, мы не раздвигаем его рамки, его сроки, но видим, что востребованность есть, значит, надо людям предоставлять еще какие-то площадки, возможности".
Глеб Лапицкий отметил, что в этом году на одной из площадок Витебска будет запущен новый проект "Фестивальный СтАРТ", куда будут приглашены молодые ребята из Белорусского государственного университета культуры и искусств, Академии искусств, Академии музыки, чтобы они смогли презентовать свое искусство местами альтернативное, нестандартное, неформатное на фестивальной площадке.
"Проводя уже несколько лет лаборатории вместе с нашими высшими учебными заведениями, творческими ссузами, вместе с ГИТИСом, Гнесинской академией мы увидели востребованность в этом образовательном продукте. И нам очень важно, чтобы наш "Славянский базар", безусловно, у большинства людей ассоциировался с эстрадной музыкой и с Летним амфитеатром. Но также приятно, когда ты приезжаешь, например, на театральное направление ГИТИСа, а там все говорят о "Славянском базаре", - отметил Глеб Лапицкий.