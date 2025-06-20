"Одно на двоих": в Минске снимают фильм о летчиках - Героях Беларуси

Киностудия "Беларусьфильм" приступила к работе над новым фильмом "Одно на двоих". Кинолента расскажет о событиях 2021 года, когда военные летчики - 23-летний лейтенант Никита Куконенко и 34-летний майор Андрей Ничипорчик - ценой собственных жизней предотвратили трагедию в Барановичах: увели от жилых домов неуправляемый военный самолет Як-130. Имена обоих навсегда вписаны в историю - летчики посмертно удостоены звания "Герой Беларуси".

Картину пока снимают в столице, одной из локаций стал универмаг "Беларусь". Также съемки пройдут еще в четырех городах страны: в Могилеве, Лиде, Бобруйске и Барановичах.

Иван Павлов, режиссер-постановщик фильма "Одно на двоих":

"Это фильм-исследование о том, как зарождается подвиг внутри наших обычных мужчин. Мы хотим снять хорошую картину, хотим сделать фильм, чтобы нам не было стыдно и перед ребятами, и перед их родственниками, и перед летчиками. Чтобы они смотрели и говорили: "Ну да, удалось рассказать про летчиков".