Оркестр Белтелерадиокомпании готовит 3D-шоу. Чем удивят зрителей?

В студии звукозаписи Дома радио, где писали эталонную версию гимна Беларуси, сегодня звучат по-новому Селин Дион, Nirvana и Queen.

Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании готовит 3D-шоу. Показ уже 27 марта. Оркестр выступит в Доме офицеров.

Подготовить свежие аранжировки к саундтрекам из "Властелина колец", "Пиратов Карибского моря" смогла группа "Асторио плюс". Их скрипкам и виолончели - солирующие партии.

Всемирно известные мелодии станут еще более драматичными благодаря свету и проекции на единственное в стране 2-метровое платье-холст.