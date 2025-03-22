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Оркестр Белтелерадиокомпании готовит 3D-шоу. Чем удивят зрителей?
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6_32025-03-27T06:24:51.000000Z00
В студии звукозаписи Дома радио, где писали эталонную версию гимна Беларуси, сегодня звучат по-новому Селин Дион, Nirvana и Queen.
Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании готовит 3D-шоу. Показ уже 27 марта. Оркестр выступит в Доме офицеров.
Подготовить свежие аранжировки к саундтрекам из "Властелина колец", "Пиратов Карибского моря" смогла группа "Асторио плюс". Их скрипкам и виолончели - солирующие партии.
Всемирно известные мелодии станут еще более драматичными благодаря свету и проекции на единственное в стране 2-метровое платье-холст.
Двухчасовая программа обещает быть высокотехнологичной и живой. У организаторов есть планы на гастроли с этой программой по Беларуси.