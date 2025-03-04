Оркестр Белтелерадиокомпании приглашает 8 марта на концерт. Что в программе?

Весна не только на календаре, но и в душе, ведь совсем скоро наступит женский праздник. Музыкальный подарок к 8 Марта готовит Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

Коллектив выступит в дуэте с солистом Большого Иосифом Никитенко. Он - обладатель Гран-при Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", Республиканского открытого конкурса вокалистов имени Монюшко и лауреат Международного конкурса имени Шаляпина. Звания и награды молодого белорусского тенора можно перечислять бесконечно. Лучше прийти и насладиться итальянскими нотами под сопровождение коллектива холдинга Белтелерадиокомпании.