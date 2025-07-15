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Панайотов: Музыка должна нести дружбу
Музыка и искусство должны объединять людей, а фестиваль "Славянский базар" оставаться площадкой для разных поколений и стилей, не теряя своей уникальности. Таким мнением поделился певец, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Александр Панайотов.
Артист в "Актуальном интервью" поделился впечатлениями о Беларуси, рассказал о своем фан-клубе, особенностях фестиваля, творческом сотрудничестве и роли музыки в укреплении дружбы между Беларусью и Россией.
"Это невообразимое ощущение. Выходя на сцену "Славянского базара", я споймал себя на мысли, что это какое-то бесконечное море открытых каких-то глаз, людей, сердец, душ, которые сливаются в едином порыве здесь и сейчас. Бывают разные фестивали, конкурсы. Кто-то сидит, скучает, кто-то пришел поторговать лицом в камеру, похлопать на пафосе, надеть все лучшее сразу. Здесь же люди приходят за эмоцией, за музыкальным потоком, добродушием", - отметил Александр Панайотов.
Певец отметил, что сотрудничает с белорусскими артистами, принимает участие в концертах, которые проходят в рамках Союзного государства. "Музыка должна нести дружбу. Я всегда это пропагандирую. Дружба должна быть всегда у творческих людей, у стран. Это залог хороших, здоровых отношений", - подчеркнул артист.
Также Александр Панайотов считает важным освещение 80-летия Победы через музыку. На фестивале прозвучала не одна песня о военном времени: "И вы видите, что происходит в зале. Все поют, все стоят, все чтят эту дату. Это действительно громкая, большая дата. И для меня это так радостно, что люди все равно помнят это, что поют эти песни".