Панайотов: Музыка должна нести дружбу

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Музыка и искусство должны объединять людей, а фестиваль "Славянский базар" оставаться площадкой для разных поколений и стилей, не теряя своей уникальности. Таким мнением поделился певец, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" Александр Панайотов.

Артист в "Актуальном интервью" поделился впечатлениями о Беларуси, рассказал о своем фан-клубе, особенностях фестиваля, творческом сотрудничестве и роли музыки в укреплении дружбы между Беларусью и Россией.

"Это невообразимое ощущение. Выходя на сцену "Славянского базара", я споймал себя на мысли, что это какое-то бесконечное море открытых каких-то глаз, людей, сердец, душ, которые сливаются в едином порыве здесь и сейчас. Бывают разные фестивали, конкурсы. Кто-то сидит, скучает, кто-то пришел поторговать лицом в камеру, похлопать на пафосе, надеть все лучшее сразу. Здесь же люди приходят за эмоцией, за музыкальным потоком, добродушием", - отметил Александр Панайотов.

Певец отметил, что сотрудничает с белорусскими артистами, принимает участие в концертах, которые проходят в рамках Союзного государства. "Музыка должна нести дружбу. Я всегда это пропагандирую. Дружба должна быть всегда у творческих людей, у стран. Это залог хороших, здоровых отношений", - подчеркнул артист.