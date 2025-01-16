Подарок для трудовых коллективов: как во Дворце Республики прошел концерт "Наши любимые песни"

В Большом зале Дворца Республики была организована концертная программа "Наши любимые песни" - подарок для представителей трудовых коллективов Минска. Посмотреть выступления любимых артистов пришли почти 2,7 тыс. человек.

На сцене красиво, ярко и феерично звучали популярные хиты и новые песни любимых исполнителей. Выступали признанные звезды как белорусской, так и российской эстрады.

Зрителей радовали Виктория Алешко, несравненный фальцет Григория Лепса, Рада Рай, Сергей Любавин, Ярослав Сумишевский и другие.

"По улице можно встретить человека, который тебя без проблем сфотографирует около памятника, например, еще и добрых слов вдогонку наговорит. Беларусь - это наши братья, мы как домой приезжаем, можно сказать", - считает солист группы "Лесоповал" Илья Ефимов.

"С большой радостью принял предложение организаторов, тем более я впервые в своей жизни во Дворце Республики, в столице нашей Родины, Республики Беларусь, открываю концерт", - поделился заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

"Почему мы должны все время искать какой-то повод? Почему мы не можем сделать для наших людей самое приятное, самое хорошее - просто пригласить людей в зал, чтобы они послушали песни. Это не какие-то персоналии, это те люди, которые находятся за кассовым аппаратом в магазине, та уборщица, которая убирает помещение - для нас очень важно сделать для них праздник. Мы с вами дарим радость каждый день и стараемся так, чтобы эти люди получали максимум удовольствия".