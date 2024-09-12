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Пояс Витовта и Евангелие в голографии представляет выставка "Поэзия музейных ценностей"

Экспонаты, созданные в технологии голографии, - это возможность показать широкой аудитории предметы старины. Сейчас выставка "Поэзия музейных ценностей" находится в Дзержинске. В зале районного музея представлено материальное культурное наследие белорусов.

Цель проекта - познакомить белорусов с богатым культурным наследием страны, а также продемонстрировать наработки современных музейных технологий. В том числе показать уровень голографии.

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