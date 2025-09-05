Праздник книги, культуры, традиций. День белорусской письменности принимает Лида

Лида 6 и 7 сентября принимает гостей Дня белорусской письменности. Город превратился в большую творческую площадку.

На улице Советской пройдут музейные экспозиции, на Замковой презентуют молодежные объединения, а на Ленинской создан арт-квартал и будут проводиться мастер-классы. Также в программе Дня белорусской письменности научные конференции, встречи с писателями, молодежные интерактивы и презентация маршрута "Места силы на Лидчине".

День белорусской письменности

Сердце праздника - главная сцена у Дворца культуры. 6 сентября здесь состоится театрализованное открытие Дня белорусской письменности. В концертной программе прозвучат стихи классиков и современников, а главными героями сцены станут молодые исполнители.

Праздник объединит историю и современность, традиции и новые арт-решения. Помимо фестиваля книги и прессы, встреч с писателями пройдет и "Хор-фест", заявки на участие в котором подали более 620 коллективов.

Роман Виткович, солист народного ансамбля "Вербица" Лидского государственного музыкального колледжа:

"Участие в этом фестивале важно не только для меня, но и для всего коллектива. Нам очень приятно и мы чувствуем ответственность за то, что мы представляем наш колледж перед всей республикой. Важно помнить свои корни, свои истоки, предков, традиции, культуру, ведь это наша жизнь, это мы".

Особое место займет духовное наследие. Гости смогут увидеть уникальный богослужебный месячник "Минеи" 1724 года. Древняя реликвия хранится в Свято-Георгиевском храме и будет представлена широкой публике. А историческую атмосферу создаст военная реконструкция. У Кургана Бессмертия развернутся события 1939 года.

Алексей Коробущенко, зампредседателя историко-патриотического общественного объединения "Будем помнить":

"Реконструкция посвящена Дню единения белорусского народа - 17 Сентября. Праздник молодой, тема необычная. Сохранение исторической памяти - одна из главных задач государства. История должна преподноситься такой, какой она была".