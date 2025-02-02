Праздник музыки "Заславль-2025" прошел в одном из самых старинных городов Беларуси. Форум имеет давние традиции, которые заложил еще народный артист Беларуси Михаил Финберг. Фестиваль создан для выявления юных талантов и популяризации белорусского музыкального искусства. В рамках заславского праздника проходит конкурс, в котором принимают участие 35 одаренных исполнителей из 20 городов Минской области.