Председатель концерна "Беллегпром" Лугина: Лен - это наше золото

Верхний город стал модной площадкой для дизайнеров и участников фестиваля из России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Нигерии, Перу, Турции. В программе не только показы коллекций. Для гостей мероприятия подготовлены тематические фотозоны, проводятся мастер-классы и ярмарка.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Лен - это наше золото. На всех международных площадках, когда речь заходит о достоинствах страны, мы по праву гордимся тем, что выращиваем лен и умеем его перерабатывать. Мне кажется, изделия из льна - один из самых ценных и традиционных подарков, который вызывает особое восхищение у тех, кому мы его дарим и показываем".