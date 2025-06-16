Премьера сезона - "Орлеанскую деву" покажут на сцене Большого

17 июня в Большом театре Беларуси состоится премьера. Подвиг Жанны Д'Арк еще ни разу за 92 сезона не воспевали на отечественной классик-сцене. Накануне "Орлеанская дева" отрепетировала все нюансы.

Трагедию немецкого романтика Шиллера вписали в современные квартиры, а ее героев нарядили в трендовые одежды - такое решение номинанта на премию "Золотая маска" Алексея Трегубова. Все же видение оперы от народного артиста России Георгия Исаакяна. Худрук Московского музыкального театра имени Натальи Сац вернулся в Минск спустя 23 года. Мастер разрабатывал вокально сложную премьеру в тандеме с новым художественным руководителем белорусского Большого Артемом Макаровым.