Рассказываем историю успеха "Фактор.by" - 5 лет, 500 млн просмотров и поддержка государства

Что объединяет самое рейтинговое музыкальное шоу страны и, например, море? Правильно, глубина. Интерес к "Фактор.by" проявляется не тем, сколько человек посмотрели его в момент эфира, но и тем, как долго они задержались на канале. И вот эта самая глубина постоянно измеряется.

Если в первом сезоне зрительское внимание удавалось удержать на 34 минуты, то к пятому сезону их внимание задержалось на целых 81 минуту. Это ли не рекорд? В три раза дольше.

Но давайте по порядку. Как проект X стал таким популярным? Ответ прост - человеческий фактор. Стране нужен был народный проект с доставкой на дом. Белтелерадиокомпания объявила большой кастинг. За пять сезонов на него пришли более 10 тыс. человек.

Влюбились в Беларусь и члены жюри. Тренд оказался действительно устойчивым. За пять лет в кресле жюри были и музыкальные эксперты, и народные артисты, но неизменным оставалось одно, а точнее одна.

"Что что-то должно быть постоянным. Люди меняются, прически меняются, участники меняются, наставники меняются, но что-то в этом мире, что-то в "Фактор.by" должно быть постоянным. И ваше постоянство - это я", - заявила певица, телеведущая, наставница шоу "Фактор.by" Ольга Бузова.

Заново познакомились с Ольгой Бузовой и зрители, посмотрели на нее другими глазами. Заложница сценического амплуа и самая популярная шоу-вумен открыла душу на проекте и продемонстрировала талант находить самородки, как Андрей Панисов, первый победитель проекта.

В эти глаза влюбилась вся страна пять лет назад. Тонкий романтик и проникновенный лирик из деревни Бердовка возмужал. И хоть в Лиде его постоянно узнают и останавливают для фото, звезду не словил.

Сразу после победы на проекте на территории Лидского замка прошел концерт Андрея Панисова, на котором собрались 1,5 тыс. человек.

"Я много раз говорил, что это лучшая школа по воспитанию настоящих артистов. То есть, не в том, что там вы вырастите вокально. Да, вырастите. Но то, что артисту приходится переживать потом в будущем, например, за короткое время надо выучить песню. Такое не только на проекте случается. Я этому очень благодарен", - поделился победитель шоу "X-Factor в Беларуси" Андрей Панисов.

Пять лет назад его называли маленьким принцем. Музыкальный и аристократичный, словно герой из книг, Никита Белько влюбил в себя девочек и девушек, а сегодня он стал еще выше.

Сегодня у Никиты свой фан-клуб и не один, с десяток песен, которые регулярно звучат на радиоволнах и серьезный замах на собственный альбом. За это время он много экспериментировал. На сольные концерты во Дворце Республики пришли почти 3 тыс. зрителей. Ему пророчили карьеру серьезного музыканта, но на академическую сцену он пока не вышел. Студент Белорусского государственного университета культуры и искусств пробует себя как композитор и автор собственных треков.

"Этот период я недавно назвал перестройкой, потому что у меня в начале творчества большая часть треков были покупные, либо которые писались под меня. Сейчас больше акцент делается именно на музыку, которую пишу я. Можно прожить песню любую, но когда ты пишешь и поешь о том, что ты переживаешь, о том, что ты хочешь сказать, и даже, в принципе, формирование текстов каких-то, оно тоже у каждого человека свое, и это тоже чувствуется как почерк какой-то. И мне хочется, чтобы вот мой почерк прослеживался и был, наверное, нужен людям, как и мое творчество", - сказал суперфиналист шоу "X-Factor в Беларуси" Никита Белько.

Чего часто не хватает молодым и перспективным, так это опыта и связей. Подставила плечо начинающим артистам Первая продюсерская компания. Их дебют совпал с премьерой на "Беларусь 1". Совместно с Белтелерадиокомпанией они подарили белорусскому шоу-бизнесу новые и уверенные имена.

Например, как Настя Кравченко, девушка не просто так не сходит с телеэкранов. Вот чья трудоспособность оценивается на 10 из 10.

"Пять лет назад, к сожалению или к счастью, я ничего не формулировала, именно конкретного. Я просто не могла понимать и осознавать масштаб шоу, масштаб того, что может случиться после этого шоу", - рассказала представительница Беларуси на международном конкурсе "Интервидение", суперфиналистка шоу "X-Factor в Беларуси" Настя Кравченко.

Настя выпускает хит за хитом с самых первых дней после проекта. Тут уже одними ромашками сыты не будем. За пять лет она стала звездой первого эшелона. Прекрасная бабочка выпорхнула на белый свет и стала первой представительницей Беларуси на международном конкурсе "Интервидение" и самой молодой его участницей.

Из девочки в парике она стала настоящей артисткой, с которой сегодня охотно сотрудничают звезды как ближнего, так и дальнего зарубежья. Недавно Настя записала песню с наставником шоу "Фактор.by" Стасом Ярушиным.

В 2022 году второй сезон сменил "X-Factor" на локальный домен "Фактор.by". Проект стал еще более настоящим, своим. Белорусский орнамент даже в оформлении сцены. Роднее уже некуда.

"Для того чтобы мы сейчас находились здесь, нужно, ну, как минимум, несколько месяцев, а то и полгода, очень плотно со всеми службами сотрудничать, планировать, работать. Сотни людей работают над созданием проекта. Это не только люди, которые делают картинку - операторы, режиссеры, постановщики, это еще огромное количество технического персонала, наши партнеры, которые помогают нам делать классный свет, классный звук, самый лучший, который сейчас у нас есть в стране", - отметила исполнительный продюсер шоу "Фактор.by" Ольга Саламаха.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. Государство вложилось в качественный телевизионный продукт. Павильон "тысячник" и прилегающие квадратные метры киностудии "Беларусьфильм" взяли в долгосрочную аренду, перевооружили техническую команду, закупили новый свет. Социальная нагрузка только в кадре дается легко. Зрители должны влюбляться. Работает правило первого впечатления. Про это знает и глава государства.

Президент не раз давал понять, что следит за шоу. Как и миллионы зрителей и интернет-пользователей. На официальном канале в YouTube за пять сезонов набралось почти 500 млн просмотров. Нас смотрят в России, Украине, Казахстане, Германии.

Он давно увидел свой путь. Тот случай, когда сердце более зрячее, чем глаза. Музыка стала для Даниила Савени, победителя третьего сезона шоу "Фактор.by", окном в мир и на самые главные площадки страны еще в детстве. Этот парень доказал, что может не только трогать душу, но и зажигать танцпол. Пронзительный суперфинал и главные слова от юноши, мечта которого сбылась, большая сцена и возможность сказать главное миллионам: "Для себя ничего не прошу. Береги мою родину, Боже".

И он нашел способ защитить родину песней. Савеня, ушел в армию, пестрили заголовки. А точнее, в один из самых лучших музыкальных коллективов нашей страны - заслуженный коллектив Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.

Им подвластен любой репертуар. Виртуозы в форме несут особую культуру в массы.

"Это была несбыточная мечта, романтика, я очень хотел быть нужным и полезным. В частности, армия дала мне очень важную мысль, что даже если нет какого-то коллективного духа в тебе, но при этом ты находишься в коллективе, это можно взрастить. Я сейчас не считаю себя солдатом, равным с военнослужащими. Но я считаю, что мое творчество может в определенный момент кому-то поднять настроение, боевой дух", - поделился победитель 3 сезона шоу "Фактор.by" Даниил Савеня.

Суперфинал пятого сезона шоу "Фактор.by" срезюмировал пять лет непрерывной работы всей команды проекта. Шоу делают люди, которые влюблены в свое дело.

"Ко всему надо относиться с любовью. Если ты относишься ко всему с равнодушием, в том числе, если относиться равнодушно к этим людям, никогда не получится круто их снять. В первую очередь, "Фактор.by" - это именно телевизионный проект, потому что не очень важно, что увидят несколько сотен человек в студии, важно, что увидят миллионы людей по телевизору", - рассказал режиссер трансляции шоу "Фактор.by" Александр Игудин.

Красивая картинка заслужила уважение сообщества еще и потому, что "Фактор" готов экспериментировать. Постановщики, те, кто придумывает машинерию и расставляет фигуру на поле, всегда в тренде. Но чтобы не просто не отставать, а быть впереди, порой приходится не спать сутками.

Еще один секрет успеха - это вовлеченность зрителя в процесс голосования. В пятом сезоне телекоммуникационным сетям пришлось поднапрячься. От эфира к эфиру поддержка только росла. А в суперфинале "Фактор.by" получил беспрецедентные 151 тыс. звонков.

"Государство и мы в лице государства, государственная телерадиокомпания, делаем самое важное, что государство может сделать для человека, для гражданина - подставляем ему плечо, помогаем, особенно молодому белорусу. У огромного количества людей есть мечта показать себя, спеть в таких декорациях, с таким светом, чтобы увидели миллионы. И государство помогает реализовать эту мечту. Вот, это очень важно", - отметил председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер шоу "Фактор.by" Иван Эйсмонт.