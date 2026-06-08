В Беларуси ожидаются дожди и грозы 9 июня

Сильные дожди накрыли Беларусь 8 июня. Затопило улицы нескольких городов, в том числе Слуцка и Солигорска, там понадобилась помощь спасателей.

Осадки 8 и 9 июня прогнозируют во многих районах. Днем при грозах местами будет шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. Температура воздуха ожидается от 17 до 26 градусов тепла.

"В дальнейшем атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с запада и юга-запада Европы, принесут в республику во многие районы дожди различной интенсивности, местами с грозами. В четверг местами ожидаются сильные дожди, дневные часы при грозах, шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 9-17 градусов, днем будет достаточно контрастно - от плюс 18 градусов по западу до плюс 30 по юго-востоку республики", - отметила начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии Анна Самофалова.