Российского актера Юру Борисова номинировали на "Оскар"

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Российский актер Юра Борисов номинирован на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Об этом информирует РИА Новости.
Конкуренцию Борисову составят Эдвард Нортон, Гай Пирс, Киран Калкин и Джереми Стронг.
Ранее Юра Борисов был номинирован на премии BAFTA, "Золотой глобус" и премию актерской гильдии США SAG Awards. Кроме него, в фильме "Анора" появились и другие российские актеры: Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.
Режиссер кинокартины - Шон Бейкер.
Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images