Российского актера Юру Борисова номинировали на "Оскар"

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Юра Борисов был номинирован на премии BAFTA, "Золотой глобус" и премию актерской гильдии США SAG Awards. Кроме него, в фильме "Анора" появились и другие российские актеры: Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.



Режиссер кинокартины - Шон Бейкер.