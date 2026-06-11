"С каждым годом профессионализм участников растет" - Ядвига Поплавская о конкурсе "Маладзічок-2026"

"С каждым годом профессионализм участников растет. Это благодаря педагогам, благодаря участию в других конкурсах, ведь именно на сцене воспитывается артист. Чем он больше находится на сцене, тем больше у него опыта. Опыт и возможность заставить себя слушать, приобрести уверенность, не бояться. Конкурсы - это испытания", - отметила Ядвига Поплавская, председатель жюри конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2026".

"Маладзічок" поддерживает свою профессиональную марку, потому что детское и юношеское эстрадное исполнительство в нашей стране очень развито. Оно находится на необычайно высоком уровне благодаря конкурсам, которые стали для нас эталонными. В первую очередь это, конечно же, "Славянский базар". Но и "Маладзічок" тоже является важным подспорьем для участия и для того, чтобы поддерживать свою исполнительскую планку".