"Славянский базар" начал "Васильковый тур" по всем регионам Беларуси с Гомеля

"Главная цель - привезти в каждый город те эмоции, то настроение, за которыми люди ежегодно приезжают к нам в Витебск на фестиваль "Славянские базар". Программа собиралась так, чтобы каждому человеку было интересно, чтобы показать, из чего состоит фестиваль. Фестиваль - это же не только концертная программа, но и выставочные, и театральные, и образовательные проекты. Естественно, все мы это привести не можем, но так как этот проект, скорее всего, будет традиционным, в этом году у нас выставочная программа с концертной, в следующем году, может быть, мы еще что-то привезем".