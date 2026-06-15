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"Славянский базар" начал "Васильковый тур" по всем регионам Беларуси с Гомеля
"Славянский базар в Витебске" отправился в масштабный тур по всем регионам Беларуси. Частичку атмосферы знаменитого фестиваля проект под названием "Васильковый тур" привез в Гомель.
Жители города прошли фестивальный квиз и посетили фотовыставку, также в праздничной программе - ярмарка с сувенирами, изделиями ремесленников и угощениями.
Изюминка тура - конкурс "Караоке со звездой". В Гомеле на него было подано более 130 заявок. Победителя пригласят выступить на сцене "Славянского базара в Витебске".
Андрей Карпов, первый заместитель гендиректора Центра культуры "Витебск":
"Главная цель - привезти в каждый город те эмоции, то настроение, за которыми люди ежегодно приезжают к нам в Витебск на фестиваль "Славянские базар". Программа собиралась так, чтобы каждому человеку было интересно, чтобы показать, из чего состоит фестиваль. Фестиваль - это же не только концертная программа, но и выставочные, и театральные, и образовательные проекты. Естественно, все мы это привести не можем, но так как этот проект, скорее всего, будет традиционным, в этом году у нас выставочная программа с концертной, в следующем году, может быть, мы еще что-то привезем".
Далее фестиваль искусств проверит вокальные данные могилевчан. 20 июня "Славянский базар" пошумит в Минске, а финиширует "Васильковый тур" в Бресте.