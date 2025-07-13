"Славянский базар" разрешит интригу Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни 13 июля

Финальные аккорды "Славянского базара" дадут 13 июля. Летний амфитеатр попрощается с XXXIV форумом и назовет имя триумфатора конкурса исполнителей эстрадной песни. Пока в лидерах находится Италия, 19-летний Доменико Барбера взял максимум баллов - 70.

Вчерашний первый конкурсный день показал очень много сильных ребят. Сегодня, 13 июля, будет настоящая битва за Гран-при. Славянская душа развернется здесь, ведь сегодня прозвучит славянский хит.

Народный артист России Олег Газманов также споет в рамках торжественного закрытия.

"Я считаю, что "Славянский базар" - лучший в мире фестиваль без преувеличения. Уникальный концертный комплекс сделан очень давно и сделан правильно. Этот амфитеатр - это самое лучшее, что придумало человечество", - отметил Олег Газманов.