Смысл против "фрикового" шоу: народный артист Громов объяснил, чем Интервидение лучше Евровидения

Интервидение

Народный артист Беларуси Владимир Громов в программе "Актуальное интервью" рассказал о секретах привлечения зрителя в Большой театр, поделился мнением о музыкальных конкурсах, как Евровидение и Интервидение, и высказал весьма категоричную позицию о роли искусственного интеллекта в творчестве.

Отвечая на вопрос о том, чем театр завлекает зрителей в новом сезоне, Владимир Громов отметил, что стратегия заключается не в сиюминутных "фишках", а в последовательной работе с аудиторией.

"Мне кажется, мы стараемся не столько удивлять, сколько удерживать внимание, которое когда-то у людей возникло. Мы стараемся увлечь их чем-то новым, что они, возможно, не видели", - пояснил артист.

Народный артист Беларуси Владимир Громов

При этом, по его словам, на сцене не бывает ничего принципиально нового, что не существовало бы в жизненном опыте человечества. Сила оперы - в концентрации этого опыта.

Владимир Громов образно называет оперу "храмом искусства", где соединены живопись, музыка, поэзия и драма. Сегодня в искусство приходят и современные технологии, но тут главное не переборщить с ними.

"Прогресс не стоит на месте, и какие-то прорывные идеи приходят в жизнь театра и в чем-то даже помогают", - признает солист оперы.

Касаясь недавно прошедшего конкурса "Интервидение", который пришел на смену "Евровидению", Владимир Громов выделил ключевое, на его взгляд, отличие.

Мне кажется, подход на "Интервидении" другой. Если на "Евровидении" был уклон в шоу, во "фриковую" составляющую, то здесь, песни со смыслом побеждают". Народный артист Беларуси Владимир Громов

По его словам, отрадно видеть, когда конкурс становится состязанием песен, а не просто ярким, но пустым действом. Владимир Громов подчеркнул, что важно, чтобы зрители оставались под впечатлением от самой музыки, а не только от сценического номера и образа исполнителя.

Владимир Громов уверен: таланты есть всегда и везде, проблема, по его мнению, кроется в ином: "Инициативы должно быть больше. По идее, условия созданы, другое дело, как человек себе представляет, потому что существует класс таких людей, не только в нашей стране, много где, "социального иждивенчества", когда люди думают, что все им должны. Хорошо, а ты что-то должен сам? Или для тебя все должны делать: тебя продвигать, учить. Нет, человек должен и сам что-то делать".

О проблеме искусственного интеллекта в творчестве Владимир Громов высказался вполне определенно: ИИ не способен заменить подлинное искусство, особенно в классике.

Искусственный интеллект