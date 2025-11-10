3.68 BYN
В Минске устанавливают новогодние елки
Праздничная атмосфера совсем скоро окутает каждого из нас. Наступает время новогодней сказки. Минск в 2025 году украсят 28 новогодних елок. По традиции главная - на Октябрьской площади.
Особая праздничная атмосфера будет и в обновленном культурно-историческом комплексе "Лошицкий". Завершить все приготовления планируют до 1 декабря.
Узнали, чем еще порадуют жителей и гостей столицы.
Елки в городе!
Новогодняя атмосфера на улицах Минска. Подготовка к самому любимому празднику началась! В разных районах столицы уже появляются нарядные елки и сказочные арт-скульптуры. Яркие акценты и в витринах магазинов, торговых центров и на билбордах.
Новогодняя ель в парке Уго Чавеса выросла почти за пару дней. Теперь дело за малым - повесить игрушки, снежинки и гирлянды. В цветовых акцентах преобладают красные, синие, золотые и белые оттенки.
Уже 15 новогодних деревьев появились на карте столицы, в ближайшее время установят еще 8. Нарядные хвои уже украшают площадки в парках Павлова и Горького, у "Чижовка-Арены", универмага "Беларусь" и на других локациях Минска.
Антураж Нового года уже и на городских улицах и проспектах. Яркие акценты праздника - в витринах крупных универмагов и торговых центров Минска: лесная опушка с главным зеленым символом, сказочные персонажи и новогодний экспресс. Окончательный праздничный образ столица продемонстрирует к 1 декабря.
Всего в этом году Минск украсят 28 новогодних елей. Главную по традиции установят на Октябрьской площади.