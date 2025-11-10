3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
США сняли санкции с Венгрии на поставки российской нефти
Автор:Редакция news.by
Трамп лично гарантировал Будапешту бессрочное освобождение от санкций на российскую нефть. Это заявил Виктор Орбан по итогам встречи американского и венгерского лидеров в США.
Однако вскоре представители Вашингтона сообщили, что исключение из санкций действует лишь год, а потом они вправе будут продлить его. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который лично присутствовал на переговорах, заявил, что Трамп не упоминал никаких сроков.