США сняли санкции с Венгрии на поставки российской нефти

Трамп лично гарантировал Будапешту бессрочное освобождение от санкций на российскую нефть. Это заявил Виктор Орбан по итогам встречи американского и венгерского лидеров в США.

Однако вскоре представители Вашингтона сообщили, что исключение из санкций действует лишь год, а потом они вправе будут продлить его. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который лично присутствовал на переговорах, заявил, что Трамп не упоминал никаких сроков.