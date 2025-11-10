"Обсуждение мира является первостепенной задачей" - политолог Самарин о II Конгрессе свободы

Беларусь со своими устоями и выбранным политическим вектором сегодня как кость в горле Запада. Впрочем, и там некоторые политики уже прозрели - без сотрудничества с Беларусью и Россией Европа не будет безопасной, сильной и экономически мощной. Об этом 10 ноября говорили в Минске на II Конгрессе свободы. Правда, многие спикеры так и не смогли приехать - ЕС ограничил выезд политиков.

Сегодня Евросоюз делает все, чтобы разрушить коммуникации с Беларусью и Россией. Однако, вопреки происходящим процессам, эти связи не только не прерываются, но и становятся крепче. Этому способствуют нарративы, которые продвигает наша страна и организаторы конгресса, а это развитие и укрепление межпартийного сотрудничества, выработка общих миротворческих механизмов.

Всего в мероприятии принимают участие более 100 представителей из стран ЕС, США, Индии, Азии, Ближнего Востока, России. Однако доехали в Минск сегодня не все. Евросоюз ограничил выезд представителей политических партий и их руководителей из Германии, Австрии, Словакии и Польши. Кшиштоф Толвинский, председатель польской оппозиционной партии "Фронт", тоже оказался в числе невыездных из ЕС вместе с депутатом Сейма Вацлавом Клуковским.

Бизнесмен из Австрии, Валерий Кулев, проявил чудеса сообразительности и благодаря некоторым маневром все же прибыл в Минск.

"Из-за проблемы с закрытием литовско-белорусской границы, к сожалению, не вся наша делегация смогла приехать. Приехал только я один с определенными трудностями, потому что пришлось менять маршрут. Все-таки в конечном итоге я с этими трудностями смог справиться", - рассказал Валерий Кулев.

Западная свобода и ее трактовка поражают. Закрытие польских, литовских границ с Беларусью, агрессивные настроения в отношения нашей страны и нашего Союза с Россией заставляют белорусское общество задуматься: а что же дальше?

Стив Самарин, политолог (США):

"То, какую они декларируют свободу и то, что является настоящей свободой, это совершенно разные категории. Беларусь открыта для любых иностранных граждан, без виз и всяких препонов можно приехать. Но Европейский союз этого делать не дает. Нам пришлось добираться больше 10 часов через латышскую границу, чтобы попасть на этот форум. Когда сейчас мы стоим на пороге третьей мировой войны, обсуждение мира является первостепенной задачей".

Впервые Конгресс свободы состоялся в 2024 году. Тогда собралось более 60 представителей из 13 стран Европейского союза и членов дипломатического корпуса.