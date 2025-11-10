Заложники политической ситуации - признаются водители литовских фур

Что касается застрявших по вине литовской стороны фур, в целях безопасности все большегрузы, которые скопились вдоль дороги на границе, разместят в специально отведенных местах. Колонна уже в пути.

Белорусско-литовская граница

Страдают от этих политических игр в первую очередь перевозчики и сами водители. Граница, которая когда-то была точкой перехода, превратилась в тупик. Сейчас здесь тишина и отчаяние. Именно неопределенность и привела к таким изменениям.

Телефон - единственная связь с семьей, которая ждет дома. Некоторые признаются, что они заложники политической ситуации, винтики в огромной машине, которая не замечает, как ты ржавеешь.

Ночью становится холодно, а водители, ожидающие сутками выезд, на дороге могут полагаться лишь на свои силы и исправный автомобиль. Игра в терпение, которую навязывают соседи, может привести к трагическим последствиям.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Вы представляете, в каких условиях многие из водителей просто живут в кабинах своих машин. И многие водители не стесняются в выражениях в адрес литовских властей, которые их обрекли на такое существование. Президентом была поставлена задача перед органами внутренних дел: навести порядок в приграничье и обеспечить безопасность дорожного движения. Все прекрасно знают, что Литва в одностороннем порядке перекрыла границу. На нашей территории остались более тысячи большегрузных автомашин литовской регистрации. Данные автомашины были брошены на обочине в основном и создавали, и создают реальную угрозу для безопасности дорожного движения для всех участников. И сегодня уже караваны большегрузных автомашин (именно фуры) в сопровождении сотрудников Государственной автомобильной инспекции были доставлены на охраняемые автостоянки. Кроме того, данные охраняемые стоянки патрулируются нашими сотрудниками органов, многие машины были просто брошены. Водители от безысходности кто ушел к знакомым, к родственникам. Естественно машины находятся на обочине".

Ежедневно к границе подъезжает намного больше автомобилей, чем пропускает литовская сторона. Когда счет пошел на тысячи ожидающих, нужно было что-то делать с этим количеством автомобилей и людей. Беларусь приняла решение передислоцировать большегрузы на охраняемые стоянки.

Руслан Микулич, начальник главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

"За истекшие сутки сопредельная сторона приняла лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством находящихся грузовых автомобилей на территории, прилегающей к пункту пропуска, принято решение об их передислокации в другие свободные для размещения грузовых транспортных средств зоны ожидания. С 9:00 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в действующих пунктах пропуска. Хотелось бы обратить внимание, что грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь к месту своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь".

Всю ночь таможня вела разъяснения с водителями, которые стоят на дороге. Многие фуры на литовских номерах кинуты дальнобойщиками с момента закрытия границы. Никто не может гарантировать сохранность груза. Главная задача для ведомств сегодня - разыскать тех, кто смог бы отбуксировать большегрузы на охраняемые стоянки.

Виктор Зубик, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Более 1100 фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытие Литвой границы, сейчас на белорусской стороне размещаются в специально оборудованных местах. Данные меры приняты с целью исключения опасных условий нахождения на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска, что закрыты литовской стороной: "Шальчининкай" и "Мядининкай". Транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска: "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Берестовица". Обращаю внимание, что с 9:00 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков в обе стороны через белорусско-литовскую границу. Если Литва продолжит недружественные действия, белорусская сторона вправе в отношении таких транспортных средств принять меры, предусмотренные законодательством. Транспортные средства покинут стоянки после возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы".