Сооснователь группы "Аквариум" Гуницкий умер в возрасте 71 года

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Сооснователя группы "Аквариум" Анатолия "Джорджа" Гуницкого не стало в возрасте 71 года. Об этом заявил музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом), сообщает Sputnik.

"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", - написал Гребенщиков в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее, в начале июня, Гребенщиков призвал помолиться за Гуницкого в связи с тяжелой болезнью музыканта.

Анатолий Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. Известен как музыкант, драматург и поэт, являлся одним из основателей группы "Аквариум" в 1972 году.