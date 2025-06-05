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Сооснователь группы "Аквариум" Гуницкий умер в возрасте 71 года
Сооснователя группы "Аквариум" Анатолия "Джорджа" Гуницкого не стало в возрасте 71 года. Об этом заявил музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом), сообщает Sputnik.
"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", - написал Гребенщиков в своем аккаунте в соцсетях.
Ранее, в начале июня, Гребенщиков призвал помолиться за Гуницкого в связи с тяжелой болезнью музыканта.
Анатолий Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. Известен как музыкант, драматург и поэт, являлся одним из основателей группы "Аквариум" в 1972 году.
До ухода из группы в 1975-м был ударником и автором ряда песен "Аквариума".