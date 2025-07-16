Спиридович раскрыла секрет сплочения участников "Славянского базара"

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На XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2025 году приехали представители более 40 стран. Это люди, говорящие на разных языках, но при этом прекрасно понимающие друг друга.

Почему и как такое происходит и благодаря чему случается сплочение на площадках "Славянского базара"? Мнением об этом в "Актуальном интервью" поделилась заслуженная артистка Беларуси, телеведущая Алена Спиридович.

"Скажу трафаретную фразу: искусство и границы - вещи несовместимые, ибо у искусства нет границ, и люди, преданные ему, никогда не погрязнут в других гадких мелочах, до которых иногда опускаются те, кто меньше думает об искусстве, а больше - о конъюнктуре", - считает артистка.

Алена Спиридович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1a52d79-eb27-446f-893a-85f4e7d617c4/conversions/a7aee425-8809-4a2b-ac6b-638523d557f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1a52d79-eb27-446f-893a-85f4e7d617c4/conversions/a7aee425-8809-4a2b-ac6b-638523d557f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1a52d79-eb27-446f-893a-85f4e7d617c4/conversions/a7aee425-8809-4a2b-ac6b-638523d557f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1a52d79-eb27-446f-893a-85f4e7d617c4/conversions/a7aee425-8809-4a2b-ac6b-638523d557f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме прочего, фестиваль несет еще и некую миротворческую функцию, и не зря говорят о том, что он помогает строить мосты к миру, дружбе и созиданию, что сейчас особенно важно в непростое время.

Алена Спиридович:

"Главный девиз фестиваля - "Через искусство - к миру и взаимопониманию". И это все дорогого стоит. Недаром так же называется и специальная награда Президента Беларуси".