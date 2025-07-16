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Спиридович раскрыла секрет сплочения участников "Славянского базара"
На XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2025 году приехали представители более 40 стран. Это люди, говорящие на разных языках, но при этом прекрасно понимающие друг друга.
Почему и как такое происходит и благодаря чему случается сплочение на площадках "Славянского базара"? Мнением об этом в "Актуальном интервью" поделилась заслуженная артистка Беларуси, телеведущая Алена Спиридович.
"Скажу трафаретную фразу: искусство и границы - вещи несовместимые, ибо у искусства нет границ, и люди, преданные ему, никогда не погрязнут в других гадких мелочах, до которых иногда опускаются те, кто меньше думает об искусстве, а больше - о конъюнктуре", - считает артистка.
Кроме прочего, фестиваль несет еще и некую миротворческую функцию, и не зря говорят о том, что он помогает строить мосты к миру, дружбе и созиданию, что сейчас особенно важно в непростое время.
Алена Спиридович:
"Главный девиз фестиваля - "Через искусство - к миру и взаимопониманию". И это все дорогого стоит. Недаром так же называется и специальная награда Президента Беларуси".
Телеведущая поделилась, что если несколько раз произнести эти слова, то можно понять их глубинную суть. По ее мнению, именно в этой фразе заключен белорусский характер и характер фестиваля.