Стал известен победитель конкурса "Маладзiчок-2026"

"Если честно, то я не сильно ожидал, что я выиграю. Но, знаете, у меня в душе было какое-то предчувствие, что эта песня понравится всем зрителям, - поделился Роман. - Я планирую еще очень много концертов, фестивалей, проектов, потому что уже на моем творческом пути есть один проект - "Фактор. BY". Он научил меня, как нужно правильно вести себя на сцене, бороться с волнением, чувствовать, кайфовать на сцене. То есть в дальнейшем я планирую не сдаваться, конечно же, получать еще награды и стремиться, возможно, к еще каким-нибудь Гран-при".