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Стал известен победитель конкурса "Маладзiчок-2026"
В Молодечно в эти дни царит особая атмосфера белорусской музыки и поэзии. Здесь проходит третий день фестивальной программы. 11 июня все внимание юным талантам.
Стал известен победитель XII конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзiчок-2026".
Гран-при в этом году уедет в Могилев вместе с триумфатором - Романом Голубцовым.
"Если честно, то я не сильно ожидал, что я выиграю. Но, знаете, у меня в душе было какое-то предчувствие, что эта песня понравится всем зрителям, - поделился Роман. - Я планирую еще очень много концертов, фестивалей, проектов, потому что уже на моем творческом пути есть один проект - "Фактор. BY". Он научил меня, как нужно правильно вести себя на сцене, бороться с волнением, чувствовать, кайфовать на сцене. То есть в дальнейшем я планирую не сдаваться, конечно же, получать еще награды и стремиться, возможно, к еще каким-нибудь Гран-при".
(Подробности в видео)