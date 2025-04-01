Цельный, настоящий, глубокий - Алешко высказалась о концерте-реквиеме "Каждый третий"

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Концерт-реквием "Каждый третий" - это единое целое песен о самом-самом пронзительном. Таким мнением поделилась заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко в "Актуальном интервью".

Виктория Алешко:

"Концерт-реквием "Каждый третий" - это единое целое песен о самом-самом пронзительном. Это вся боль от мирного времени, от момента, когда объявили начало войны и до Победы. Он такой цельный, он такой настоящий, глубокий. И его нужно показывать обязательно".

"Когда я читала сценарий, я не могла просто спокойно это делать, потому что постоянно стоял ком в горле, постоянно волны тебя охватывают, потому что ты представляешь это все, - поделилась она. - Это только на уровне читки. А когда ты это видишь..."