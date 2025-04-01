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Цельный, настоящий, глубокий - Алешко высказалась о концерте-реквиеме "Каждый третий"
Концерт-реквием "Каждый третий" - это единое целое песен о самом-самом пронзительном. Таким мнением поделилась заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко в "Актуальном интервью".
Виктория Алешко:
"Концерт-реквием "Каждый третий" - это единое целое песен о самом-самом пронзительном. Это вся боль от мирного времени, от момента, когда объявили начало войны и до Победы. Он такой цельный, он такой настоящий, глубокий. И его нужно показывать обязательно".
"Когда я читала сценарий, я не могла просто спокойно это делать, потому что постоянно стоял ком в горле, постоянно волны тебя охватывают, потому что ты представляешь это все, - поделилась она. - Это только на уровне читки. А когда ты это видишь..."
Слова заслуженной артистки дополнил и победитель талант-шоу "Фактор.by" Иван Дятлов: "Нам есть что чувствовать при виде этих кадров, когда мы слышим эти песни. Оно в нас, в культурном коде. Я не уверен, что жители других стран, отличных от России и Беларуси, отличных от постсоветского пространства, могли бы вообще настолько глубоко понимать и откликаться на то, что есть в этом концерте и вообще в наших песнях о Победе, в наших песнях о военном времени".