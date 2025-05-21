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В Беларуси стартовал прием заявок на международный кинофестиваль "Лістапад"
"Беларусьфильм" объявил прием заявок на Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". Кинематографисты будут соревноваться в 8 номинациях.
В 2025 году принято решение добавить конкурс короткометражных фильмов.
В рамках фестиваля будут организованы и внеконкурсные показы. Впервые на больших экранах будет представлена военная киноклассика из стран СНГ.
Фестиваль пройдет не только на ведущих кинолокациях столицы, но и в регионах Беларуси с 31 октября по 7 ноября. Прием заявок - до 1 сентября.