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В Беларуси стартовал прием заявок на международный кинофестиваль "Лістапад"

"Беларусьфильм" объявил прием заявок на Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". Кинематографисты будут соревноваться в 8 номинациях.

В 2025 году принято решение добавить конкурс короткометражных фильмов.

В рамках фестиваля будут организованы и внеконкурсные показы. Впервые на больших экранах будет представлена военная киноклассика из стран СНГ.

Фестиваль пройдет не только на ведущих кинолокациях столицы, но и в регионах Беларуси с 31 октября по 7 ноября. Прием заявок - до 1 сентября.

ЛістападБеларусьфильмфестиваль