В Беларуси стартовал прием заявок на международный кинофестиваль "Лістапад"

"Беларусьфильм" объявил прием заявок на Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". Кинематографисты будут соревноваться в 8 номинациях.

В 2025 году принято решение добавить конкурс короткометражных фильмов.

В рамках фестиваля будут организованы и внеконкурсные показы. Впервые на больших экранах будет представлена военная киноклассика из стран СНГ.