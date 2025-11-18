Вечером 18 ноября "Динамо-Минск" сыграет с "Северсталью" в Череповце

В Западной конференции эти команды разделяет всего один балл. Так, у "зубров" серия из побед достигла трех встреч. "Бело-синие" на третьем месте сводного протокола. А "рыси" пока четвертые.

В текущем гладком сезоне оппоненты успели обменяться победами в Минске. А вот в гостях белорусскому клубу играется тяжеловато. На своем льду "Северсталь" выиграла 8 очных битв. Как действовать против "желто-черных"?

"Они сильная команда, против них непросто, надо играть строго по заданию, потому что они очень техничные, очень хорошо играют с шайбой. Это их конек, но надо как-то бороться с этим. Правильно играть по заданиям тренера, так как он их разберет и все нам расскажет".