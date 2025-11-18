3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Вечером 18 ноября "Динамо-Минск" сыграет с "Северсталью" в Череповце
Столичное "Динамо" в Череповце продолжит двухматчевую выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После убедительной победы в Казани над "АК Барсом" - 7:3 - дружина сразится с "Северсталью".
В Западной конференции эти команды разделяет всего один балл. Так, у "зубров" серия из побед достигла трех встреч. "Бело-синие" на третьем месте сводного протокола. А "рыси" пока четвертые.
В текущем гладком сезоне оппоненты успели обменяться победами в Минске. А вот в гостях белорусскому клубу играется тяжеловато. На своем льду "Северсталь" выиграла 8 очных битв. Как действовать против "желто-черных"?
Егор Бориков, нападающий ХК "Динамо-Минск":
"Они сильная команда, против них непросто, надо играть строго по заданию, потому что они очень техничные, очень хорошо играют с шайбой. Это их конек, но надо как-то бороться с этим. Правильно играть по заданиям тренера, так как он их разберет и все нам расскажет".
Игра начнется в 19:30. Смотрите на "Беларусь 5".