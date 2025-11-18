3.66 BYN
В украинской Раде оппозиция заблокировала трибуну, требуя отставки правительства Зеленского
В Верховной раде Украины очередной политический коллапс - депутаты от партии "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко заблокировали трибуну, требуя отставки правительства.
Акция протеста напрямую повлияла на повестку дня парламента. Из-за блокировки трибуны депутаты не смогли рассмотреть запланированные вопросы, в частности, заявления об отставке министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые проходят по делу о коррупционном скандале.
В сложившейся обстановке спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден объявить перерыв в работе заседания. Таким образом, работа законодательного органа была временно парализована.
Это не первое выступление оппозиции с требованием отставки правительства. Ранее партии "Голос" и "Европейская солидарность" уже требовали отставки Кабмина и увольнения главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
Коррупционный скандал в Украине сравним по масштабам с "ударом атомной бомбы", заявил Economist сотрудник украинской разведки. Близость соратников Зеленского к коррупции достаточна, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее, подчеркивается в статье. А внутри страны ситуация может привести к массовому дезертирству вэсэушников, пишет издание.