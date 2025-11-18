В украинской Раде оппозиция заблокировала трибуну, требуя отставки правительства Зеленского

В Верховной раде Украины очередной политический коллапс - депутаты от партии "Европейская солидарность" во главе с экс-президентом Петром Порошенко заблокировали трибуну, требуя отставки правительства.

Акция протеста напрямую повлияла на повестку дня парламента. Из-за блокировки трибуны депутаты не смогли рассмотреть запланированные вопросы, в частности, заявления об отставке министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые проходят по делу о коррупционном скандале.

В сложившейся обстановке спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден объявить перерыв в работе заседания. Таким образом, работа законодательного органа была временно парализована.

Это не первое выступление оппозиции с требованием отставки правительства. Ранее партии "Голос" и "Европейская солидарность" уже требовали отставки Кабмина и увольнения главы офиса Зеленского Андрея Ермака.