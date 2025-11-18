В минском микрорайоне Северный берег открылся первый детский сад

В микрорайоне Северный берег в Минске открыли первый детский сад. В дизайне присутствуют спокойные оттенки, декор из натурального дерева и тематика подводного мира.

В детском саду расположен музыкальный и спортивный залы, а также современный бассейн, а еще пространство для познания мира через движение, мультстудия, комната робототехники.

Инна Сабило, заведующая детским садом № 590 Минска:

"У нас в каждой группе представлены интерактивные панели, которые педагоги могут спокойно использовать в работе ежедневно. Представлены также мультиборды, бизиборды. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием. Есть велосипеды, самокаты и беговые дорожки - все, что необходимо для полноценного и всестороннего развития детей".

