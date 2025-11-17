3.66 BYN
Абухович рассказала, в чем правящие элиты Польши противоречат сами себе
Становится ли Польша новым европейским лидером с экономической точки зрения и что происходит в социальной сфере страны, своим мнением в программе "Актуальное интервью" поделилась аналитик Юлия Абухович.
"Создается такое впечатление, что возникла ситуация, когда правительство и правящие элиты бегут вперед для того, чтобы доказать, что государство Польша скоро станет локомотивом на фоне проблем у Франции и Германии, забывая о том, что за ними воз, который является населением, гражданами Республики Польша, - обратила внимание она.
Актуальное интервью | Юлия Абухович
Почему Польша - экономический локомотив Европы, но граждане бегут из страны? Юлия Абухович, аналитик, разбирает парадоксы современной Польши. - Зачем Польше огромная армия и миллиарды на Украину, если социалка рушится и рождаемость на нуле? - Почему поляки равнодушны к скандалам с яхтами и аэропортами, а не к "белорусским танкам"? - Станут ли "альтернативы" реальной силой или это просто протест против Туска и ПиС?
По ее словам, население не успевает за потребностями и желанием элит заработать себе дивиденды, на которые они тратят деньги польских налогоплательщиков. "Поэтому сегодня, с одной стороны, у Польши есть достаточно амбициозные программы. Понимая, что они вошли в страны с таким незавидным естественным приростом, понимая, что, по некоторым оценкам, к 2030 году поляков не останется вообще, они разрабатывают программу, по которой будет развиваться инфраструктура, будет оказываться помощь семьям. Т.е. они собираются возвращать польскую нацию", - считает эксперт.
С другой стороны, они совершают действия, которые рушат все эти начинания, уверена аналитик. "Такую армию можно создавать, только если вы собираетесь воевать. Неужели населению это понравится? - задала она вопрос. - Уже по опросам поляков, они не собираются и не хотят воевать за Польшу в сегодняшнем состоянии. Вот такие действия никоим образом не способствуют снижению социальной напряженности. Потому что, с одной стороны, вам говорят, что Польша будет развиваться, а с другой стороны, вам говорят, что мы будем бежать за Европейским союзом, мы будем продолжать помогать Украине, вливать деньги во что-то, что к польскому народу не имеет отношения".