Абухович рассказала, в чем правящие элиты Польши противоречат сами себе

Становится ли Польша новым европейским лидером с экономической точки зрения и что происходит в социальной сфере страны, своим мнением в программе "Актуальное интервью" поделилась аналитик Юлия Абухович.

"Создается такое впечатление, что возникла ситуация, когда правительство и правящие элиты бегут вперед для того, чтобы доказать, что государство Польша скоро станет локомотивом на фоне проблем у Франции и Германии, забывая о том, что за ними воз, который является населением, гражданами Республики Польша, - обратила внимание она.

По ее словам, население не успевает за потребностями и желанием элит заработать себе дивиденды, на которые они тратят деньги польских налогоплательщиков. "Поэтому сегодня, с одной стороны, у Польши есть достаточно амбициозные программы. Понимая, что они вошли в страны с таким незавидным естественным приростом, понимая, что, по некоторым оценкам, к 2030 году поляков не останется вообще, они разрабатывают программу, по которой будет развиваться инфраструктура, будет оказываться помощь семьям. Т.е. они собираются возвращать польскую нацию", - считает эксперт.