В Словакии задумали революцию против Фицо

Западные глобалисты готовят для Словакии цветную революцию. В стране началась волна студенческих протестов - люди наносят мелом на тротуары городов антиправительственные надписи.

Призывы присоединиться к акции быстро распространяются в соцсетях. А накануне в годовщину "бархатной революции" 1989 года молодежь вышла на массовую акцию в Братиславе с требованием отставки кабмина и премьера Фицо. В руках у студентов были до боли знакомые фонарики.