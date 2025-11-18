3.66 BYN
В Словакии задумали революцию против Фицо
Автор:Редакция news.by
Западные глобалисты готовят для Словакии цветную революцию. В стране началась волна студенческих протестов - люди наносят мелом на тротуары городов антиправительственные надписи.
Призывы присоединиться к акции быстро распространяются в соцсетях. А накануне в годовщину "бархатной революции" 1989 года молодежь вышла на массовую акцию в Братиславе с требованием отставки кабмина и премьера Фицо. В руках у студентов были до боли знакомые фонарики.
Брюссель недоволен Фицо особенно в отношении военной помощи киевскому режиму. Премьер Словакии не раз заявлял, что Братислава никогда не будет покрывать военные расходы Украины.