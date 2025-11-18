НАТО планирует сократить время переброски войск к границам России и Украины с 45 до 3 дней

НАТО хочет сократить с 45 до 3 дней время переброски войск с западного фланга в страны, граничащие с Россией или Украиной. Новое предложение по "военной мобильности" готовится опубликовать Брюссель.

Для этого нужно срочно отремонтировать около 3 тыс. дорог, мостов и ж/д станций. Где взять деньги, в ЕС пока не знают.