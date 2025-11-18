"Уютная диктатура", где народ может уволить Президента" - блогер о том, почему ВНС уникальный орган news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29802107-bec5-42eb-abf5-66098f7f4116/conversions/5863bc0a-fa90-4141-845c-63dc560d638b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29802107-bec5-42eb-abf5-66098f7f4116/conversions/5863bc0a-fa90-4141-845c-63dc560d638b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29802107-bec5-42eb-abf5-66098f7f4116/conversions/5863bc0a-fa90-4141-845c-63dc560d638b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29802107-bec5-42eb-abf5-66098f7f4116/conversions/5863bc0a-fa90-4141-845c-63dc560d638b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всебелорусское народное собрание - это абсолютно уникальный орган управления государством на всей планете, который прямо указывает на демократию. Об этом заявил блогер и политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн в эфире "Первого информационного".

"Всебелорусское народное собрание - это абсолютно уникальный орган управления государством, я думаю, на всей планете. В нем мы видим прямую демократию, - подчеркнул блогер. - Мы же все знаем, те, кто живут в Республике Беларусь, что этот орган управления может уволить Президента. То есть, власть Президента не абсолютная. Нам говорят с западной стороны, что это последний диктатор Европы, но такая уютная у нас "диктатура", где народ может уволить диктатора. Обычно в диктатуре не предусмотрена такая опция".

ВНС - это способ сказать власти на понятном всем языке, какие проблемы существуют в самом низу всей властной цепочки. Диалог идет не сверху вниз. Общество Беларуси может направить наверх какой-то запрос, там его обработают и дадут обратную связь. Соломон Бернштейн

Аналитик отметил, что сам абсолютно не верит в то, что такое может быть, например, в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии. "Мы знаем, что такое демократия европейского розлива на примере Молдовы или Румынии, где можно отменить результаты выборов, если они не угодны тем, кто заказывает эту игру и тем, кто оплачивает банкет", - обратил внимание он.