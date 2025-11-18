3.66 BYN
"Уютная диктатура", где народ может уволить Президента" - блогер о том, почему ВНС уникальный орган
Всебелорусское народное собрание - это абсолютно уникальный орган управления государством на всей планете, который прямо указывает на демократию. Об этом заявил блогер и политический аналитик из Латвии Соломон Бернштейн в эфире "Первого информационного".
"Всебелорусское народное собрание - это абсолютно уникальный орган управления государством, я думаю, на всей планете. В нем мы видим прямую демократию, - подчеркнул блогер. - Мы же все знаем, те, кто живут в Республике Беларусь, что этот орган управления может уволить Президента. То есть, власть Президента не абсолютная. Нам говорят с западной стороны, что это последний диктатор Европы, но такая уютная у нас "диктатура", где народ может уволить диктатора. Обычно в диктатуре не предусмотрена такая опция".
ВНС - это способ сказать власти на понятном всем языке, какие проблемы существуют в самом низу всей властной цепочки. Диалог идет не сверху вниз. Общество Беларуси может направить наверх какой-то запрос, там его обработают и дадут обратную связь.
Аналитик отметил, что сам абсолютно не верит в то, что такое может быть, например, в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии. "Мы знаем, что такое демократия европейского розлива на примере Молдовы или Румынии, где можно отменить результаты выборов, если они не угодны тем, кто заказывает эту игру и тем, кто оплачивает банкет", - обратил внимание он.
"В Беларуси, как можно наблюдать, процесс происходит немножечко иначе. Общество может отправлять наверх какие-то запросы. И для меня, как для нового члена белорусского общества, это непривычно. Я до сих пор не знаю, как с этим жить, поскольку меня вообще большую часть жизни никто не спрашивал, я был у себя на родине лишен политических прав, - обозначил блогер. - С другой стороны, я очень позитивно смотрю на такую инициативу государства, потому что все-таки инициатива на такое взаимодействие с обществом пошла со стороны государства. И я считаю это абсолютно бесценным шагом".