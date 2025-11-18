Le Monde: в Еврокомиссии идет борьба за влияние между фон дер Ляйен и Каллас

Внутри Еврокомиссии идет борьба за власть в духе "Игры престолов", об этом пишет французская Le Monde. По данным газеты, Кая Каллас, назначенная на пост главы внешнеполитической службы ЕС в конце 2024 года, безуспешно пытается выйти из тени главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Последняя до сих пор определяет вопросы внешней политики ЕС по многим направлениям. Например, отмечает газета, фон дер Ляйен не позволила Каллас вернуть экс-генсека Еврокомиссии в европейскую политику.